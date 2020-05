Dans mon placard,Des crevettes !!

Riz crevettes ananas (6 parts)



400g riz thaï, 300g crevettes cuites décortiquées, 350g ananas, 3 échalotes, 100g amandes effilées, 2 gousses d’ail, 1 pincée de piment, 2 citrons verts, 20cl crème liquide, 1l d’eau, 4CS sauce soja.



Rincer et égoutter le riz. Couper l’ananas en morceaux, émincer les échalotes, hacher l’ail. Prélever le zeste et le jus d’un citron vert.



Mettre tous les ingrédients dans une grande cocotte à fond épais, puis laisser cuire environ 15min à feu moyen en remuant régulièrement. Vérifier la cuisson du riz, qui sera l’indicateur ! Servir chaud avec le jus du deuxième citron vert.



Moins exotique, mais tout aussi simple et gourmand, je vous propose les



Spaghetti courgettes crevettes (4 parts)



250g spaghetti, 200g crevettes cuites décortiquées, 2 courgettes, 250g mascarpone, 1 citron, 1 petit bouquet d’aneth, 1 bouillon cube de légumes, 2CS huile d’olives, poivre au goût, 75cl d’eau.



Couper les courgettes en fines rondelles. Prélever le zeste du citron, en presser une moitié et couper l’autre moitié en rondelles fines.



Mettre tous les ingrédients dans une grande casserole à fond épais, puis laisser cuire 15 à 20min à feu moyen, en remuant régulièrement. Les pâtes seront votre indicateur de cuisson !