Dans mon placard, du chocolat !

Opéra (10 pers.)

250g chocolat à dessert

20cl crème fraîche

1 paquet de biscuits type Thé ou Petit Beurre

1 bol de café noir (allongé de rhum s'il n'y a pas d'enfants)



Faire fondre au bain marie le chocolat et la crème. Bien mélanger pour obtenir un résultat homogène.

Dans un moule à cake, disposer une couche de biscuits trempés dans le café, une louche de chocolat fondu étalée au pinceau, et continuer ainsi jusqu'à épuisement des ingrédients. Terminer par une couche de chocolat fondu.

Réserver au réfrigérateur pendant 3h, servir frais.



Attention, ce n'est pas très facile à coupe, préférer un grand couteau lisse pour limiter la casse !



A vos réserves, et à votre imagination !