Dans mon placard, du chocolat lait-noisettes !

Mars glacé (6 à 8 parts)



1 plaque chocolat Lindt au lait, 1 plaque chocolat Lindt à la noisette, 1CS lait, 125g beurre salé, 75g sucre, 6 œufs



Faire fondre ensemble le chocolat et le beurre avec le lait, bien mélanger pour obtenir une préparation lisse. Battre les jaunes d’œuf avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse, puis ajouter au chocolat fondu.



Battre les blancs en neige, puis les ajouter délicatement à la préparation précédente. Verser dans un moule à cake, puis réserver au congélateur pendant au moins 4h.



Pour renforcer l’idée de la friandise chocolatée, on peut l’enrober d’une coque au chocolat noir. Pour cela, il y a deux méthodes possibles :



Si vous utilisez un moule silicone, étaler au pinceau deux couches de chocolat fondu sur les parois du moule, en laissant reposer 10min au congélateur entre chaque couche, puis verser votre préparation dans le moule et remettre au congélateur. Le démoulage peut être délicat (le silicone facilite grandement l’opération !), mais le résultat bluffera tout le monde.



Sinon, napper d’un coulis de chocolat noir au moment de servir !