Dans mon placard, du lait concentré sucré !

Gâteau aux pommes (6 pers.)

1 boîte de lait concentré sucré (397g)

4 oeufs (blancs et jaunes séparés)

100ml huile

150g farine

3 belles pommes coupées en dés



Faire chauffer le four à 200°C.

Mélanger le lait concentré sucré, les jaunes d'oeuf et l'huile. Ajouter la farine, puis les pommes en morceaux.

Monter les blancs en neige, les incorporer à la préparation précédente.

Verser dans un moule à manqué, enfourner pour 35min à 200°C.



Flan coco (6 pers.)

1 boîte de lait concentré sucré (397g)

4 oeufs

165ml lait de coco

125g noix de coco râpée

(1cs cannelle moulue si vous aimez)



Faire chauffer le four à 180°C.

Mélanger tous les ingrédients, verser dans un moule à manqué.

Cuisson 25min à 180°C.

Servir froid.



A vos réserves, et à votre imagination !