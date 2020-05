Dans mon placard, du Lait entier !

Paneer (pour une boule d’environ 750g)



1l de lait entier (surtout pas demi-écrémé !), 3CS vinaigre blanc et un torchon propre (ou une mousseline de coton, comme pour les gelées de fruits)



Dans une grande casserole, faire bouillir le lait en le surveillant. Quand il a bouilli, éteindre le feu puis ajouter le vinaigre blanc, et laisser cailler 10min.



Dans le torchon propre posé sur une passoire au-dessus d’un saladier, verser le lait caillé, puis serrer au maximum pour égoutter le fromage. Garder l’eau : elle servira à sa conservation après !



Laisser le paneer reposer 30min dans le torchon, en lui donnant la forme d’une boule et en posant un poids dessus (une grosse boîte de conserve par exemple). Sortir le paneer du torchon, l’enrober de film alimentaire et laisser reposer de nouveau 30min au réfrigérateur. Et c’est prêt !



Coupez en dés et faites rissoler dans l’huile avant d’ajouter dans votre plat : un délice !



On peut le conserver 1 semaine au frais dans l’eau réservée au moment de l’égouttage, ou bien même plus longtemps au congélateur.