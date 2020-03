Dans mon placard, du poisson en boîte !

Crumble de sardines (1 pers.)

Laver soigneusement une boîte de filet de sardines sans arêtes (à l'huile, à la tomate, à la provençale, au citron... chacun ses goûts !)

L'ouvrir délicatement, ôter totalement le couvercle.

Jeter la branche d'aromate ou la rondelle de citron, puis réduire en bouillie le contenu à la fourchette, à même la boîte.

Emietter 2 crackers apéro sur le dessus.

Passer 10min sous le grill du four à 200°C



Rillettes de la mer

Très simplement, mixer le contenu égoutté d'une boîte de poisson avec un ou deux éléments de plus, et tartiner sur des tranches de pain grillé ou des crackers apéro

Sardines et jus de citron

Maquereau grillé au poivre, fromage blanc, échalote

Thon, mayonnaise, ciboulette...



A vos réserves, et à votre imagination !