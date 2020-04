Dans mon placard, plus de pain !

Une formule magique quand on n'a plus de pain !



Pain sans pétrir (pour un pain de 2 livres)

Mélanger 750g farine (T55 pour un résultat optimum) et 25g levure fraîche (ou 1 sachet de levure sèche de boulanger en paillettes)

Ajouter 40cl eau tiède, 10cl lait, 2cc sel, 1CS miel, mélanger rapidement à la spatule.

Ajouter petit à petit jusqu'à 10cl eau tiède pour obtenir une pâte encore très souple et collante.

Saupoudrer 2CS farine sur le dessus, couvrir d'un torchon propre et sec, laisser lever 1h30 à température ambiante.



Préchauffer le four à 240°C.



Verser la pâte sur un plan de travail fariné. Elle a la consistance d'une mousse au chocolat ratée, c'est normal !

La laisser d'un bloc (la faire glisser sur la lèchefrite du four couverte de papier sulfurisé) ou la découper en bandes ou en pâtons que l'on transfère délicatement, bien espacés, sur une plaque couverte de papier sulfurisé.

Faire cuire à four très chaud (240°C) pendant 20min



A vos réserves, et à votre imagination !