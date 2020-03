Dans mon placard, un brownie industriel !

Black and White (8 pers.)

1 brownie (285g)

200g chocolat blanc à dessert

40cl crème fraîche



Emietter et écraser le brownie sur 2-3cm d'épaisseur au fond d'un grand plat rectangulaire.

Faire fondre au bain marie le chocolat avec 1CS crème fraîche. Laisser refroidir.

Monter le reste de la crème en Chantilly.

Mélanger la Chantilly et le chocolat blanc fondu, répartir délicatement sur le fond de brownie.

Réserver 1 nuit au congélateur, puis sortir 45min avant le service.



Cake pops (15 à 20 pièces)

1 brownie (285g)

1 liant (par exemple fromage frais nature, ou une ganache au chocolat - du chocolat en morceau sur lequel on verse de la crème chaude)



Ecraser le brownie à la main, mélanger les miettes et le liant, puis former des boules à la main.

Les planter sur des pailles, les tremper dans du chocolat blanc fondu puis des paillettes de sucre coloré.

Un goûter fun et sympa !



A vos réserves, et à votre imagination !