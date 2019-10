Découverte de la vallée du Rhône

Chers auditeurs, je vous invite à découvrir l’une de mes régions viticoles préférées, comme je suis joueur, je vous propose de la découvrir à travers de petits indices. Premier indice : il s’agit de la première région développée par les romains, deuxième indice : son développement est lié à la ville de Rome, dernier indice : elle est découpée en deux sous régions hétérogènes. Alors, avez-vous une idée ?

direction la vallée du Rhône…

Maintenant, je vous propose de revenir sur les indices que je vous ai donnés.

Le premier indice évoque la présences romain qui est lié au port de Marseille mais également à la puissance de la ville de Lyon qui était la capitale des Gaules. Le rhône es tune voie fluviale de grande importance et les vignes vont être travaillées sur ses bords pour faciliter leur transport.

Le deuxième indice nous amène au 14 siècle : l’arrivée des papes en avignon. La papauté va recevoir les grands de ce monde et faire découvir alors les vins de la vallée du Rhône aux souverains européens. Quel meilleur exemple que le chateau neuf du pape, des vignes qui régalaient les papes et qui firent reconstruite une vieille tour romaine. Une appellation qui aujourd’hui encore nous mène vers le divin.

Les sous-régions hétérogènes

Oui ce terme mérite un éclaircissement. Deux régions car nous pouvons parler de vallée du Rhône septentrionnal au nord de la drome, l’un des affluents du fleuve Rhône. Cette sous région comporte les crus les plus renommés de la vallée du Rhône sur 4800 hect.

Au sud nous allons découvrir la vallée du Rhône méridiionnale qui s’étend sur 69000 hect. Elle comprend également des crus : vacqueras, tavel … Elle comprend également les vins d’appellation régionale : commes les côtes du Rhône génériques et les côtes du rhône village. C’est pour cette raison que j’aime particulièrement cette région : elle offre des vins simples et accessibles mais également des crus de grande classe mondialement reconnus.

Différences entre Côtes du Rhône et Côtes du Rhône villages

Prêtez bien attention car cette hiérarchie est très subtile.

La vallée du rhône qui est la quatrième région viticole de France après le Languedoc Roussillon et le Bordelais, et juste avant notre belle vallée de la Loire. Cette région produit à plus de 80% des vins rouges répartis en 28 appellations. 16 en le classement de crus, les autre sont des côtes du rhône dont les raisins peuvent être issus de l’ensemble de l’aire d’appellation vallée du Rhone. Vous trouverez également les côtes du rhône villages qui ont sont issus de parcelles sélectionnés pour leur qualité, leur sol, leur ensoleillement. Par les 90 villages qui ont droit à cette appellation : 18 villages peuvent apposer leur nom sur l’étiquette, c’est le cas par exemple comme : Plan de dieu, rasteau, vinsobres.

Que de beaux crus à découvrir et à consommer avec modération bien sur !

Une sélection avec tout cela ?

Oui nous allons découvrir deux appellations, mais pour cela il faudra être à l’écoute de RCF sarthe la semaine prochaine.