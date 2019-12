Découvrir l'étiopathie

Étiopathie. Cela vient du grec "aïtia" qui veut dire "causes" et "pathos", qui veut dire "souffrance". Chercher à comprendre les causes d'un trouble à partir de ses symptômes, c'est l'un des fondements de cette thérapie par les mains, qui a été formalisée dans les années 60 par Christian Trédaniel, ancien sportif de haut niveau victime d'un accident.

Quels sont les domaines où l'étiopathie peut intervenir ? Quelles sont aussi ses limites ? Comment sont formés les étiopathes ? Des réponses d'Éric Chenevez, étiopathe depuis 25 ans, chargé de cours à la Faculté libre d'étiopathie de Lyon.

