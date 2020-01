Découvrir la cohérence cardiaque

Qui ne s'est jamais senti stressé dans la rue, au travail ou à la maison ? Et si la psychocardiologie nous aidait à relâcher la pression ? Auteur de "Prendre soin de son cœur - Introduction à la psychocardiologie" (éd. Dunod), le Dr Jean-Pierre Houppe nous explique ce qu'est la cohérence cardiaque, une méthode qui s'appuie sur la respiration et qu'il propose lui-même à ses patients.



Une méthode ancestrale

La cohérence cardiaque, on en fait tous un peu sans le savoir. C'est même "une méthode ancestrale", explique le Dr Houppe. Mais si on l'a redécouverte en France c'est grâce à David Servan-Schreiber et son livre "Guérir" (éd. Robert Laffont, 2003).



Des liens entre le cerveau et le cœur

D'un côté le cœur qui fait circuler le sang et l'oxygène ; de l'autre le cerveau qui permet de penser, de commander et de gérer ses émotions. Entre les deux organes les liens sont très étroits et commencent dès avant notre naissance. "Tout au départ dans le ventre de la maman le bourgeon cardiaque et le bourgeon cérébral sont situés l'un à côté de l'autre, explique le cardiologue, et il va y avoir des connections qui vont se faire toute la vie en particulier depuis le cerveau jusqu'au cœur mais peut-être géalement depuis le cœur jusqu'au cerveau."



Qu'est-ce que la cohérence cardiaque ?

"Par la respiration on va pouvoir modifier la fréquence cardiaque." La cohérence cardiaque s'appuie sur la respiration et la variabilité des battements du cœur. Il s'agit d'analyser les variations des battements cardiaques et d'effectuer des exercices pour être en état de "cohérence cardiaque". Il n'y a "aucune" contre-indication pour la pratiquer, précise le Dr Houppe. Les exercices sont proches des techniques de relaxation et de méditation de pleine conscience. On peut les effectuer avec l'aide de son cardiologue en consultation mais aussi chez soi, grâce à des logiciels ou des applications pour smartphones !

Émission d'archive diffusée en juillet 2019