Découvrir, sagesse et beauté à travers la danse indienne.

Une discipline pleine de douceur et de beauté.

Découvrir la danse classique de l'Inde du Sud avec Valérie KANTI-FERNANDO.

Valerie nous parle de son amour pour l'Inde et de la danse BHARATA NATYAM et nous fait le partager

Valérie participe à de nombreux festivals en France et à l'Etranger.

Il est prévu un spectacle sur Penes les Fontaines en Avril 2020.

Elle partage sa passion en donnant des cours dans divers lieux de Vaucluse et ainsi qu'au Théatre GOLOVINE Avignon.

Valérie KANTI-FERNANDO http://www.kantifernando.wixsite.com/bharatanatyam

kanti.fernando@gmail.com

06 41 67 11 97

Théatre GOLOVINE http://www.theatre-golovine.com

communication@theatre-golovine.com

04 90 86 01 27