Décrypter les étiquettes et être bien dans son assiette

Elles sont simples d’utilisation il suffit d’un téléphone portable, l’appli qui est téléchargée et le code barre du produit et nous pouvons connaître les ingrédients, additifs, allergènes, valeurs nutritionnelles etc.

Yuka : chaque produit alimentaire est évalué selon 3 critères objectifs: la note du produit dépendra à 60% sur sa qualité nutritionnelle, 30% sur la présence d'additifs et 10% sur la dimension biologique du produit.Et elle recommande des alternatives de produits ayant une évaluation au dessous de 50%.

Open Food Facts, nous indique la composition des produits avec le fameux Nutriscore recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Nous pouvons également connaître les labels, les certifications et les récompenses du produit scanné, ainsi que le code "NOVA" et l’impact carbone des produits. Un module de comparaison de produits nous permet de comparer plusieurs produits que l’on choisit de la même catégorie.