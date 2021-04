Denis Lefebvre, aumônier du Secours catholique en Berry

Faire des rencontres et transmettre la Parole de dieu, c'est ainsi que Denis Lefebvre, diacre, envisage sa mission d'aumônier du Secours catholique en Berry.



Un nouveau rôle qui lui a été proposé il y a six mois. Après réflexion, il a accepté. Pour lui, c'est une aventure sur trois ans qui commence.



Il compte bien remplir son rôle. Iil nous explique comment il envisage cette fonction et nous parle de ses projets au micro de Léa Zuzarte.