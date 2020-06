Des Ananas

Quatre-quarts à l’ananas (8 parts)



200g sucre en poudre, 200g beurre mou, 200g farine, 1cc levure chimique, 4 œufs, 25ml rhum, 1 boîte d’ananas, 150ml sirop de caramel (une recette en bonus sur le podcast de l’émission, rcf.fr !)



Mélanger le sucre et le beurre au fouet jusqu’à obtenir une pommade lisse. Incorporer les œufs battus, le rhum, la farine et la levure.



Préchauffer le four à 180°C.



Badigeonner le fond d’un plat rond de caramel liquide, puis disposer joliment les tranches d’ananas (une tranche au milieu, et des demi-tranches tout autour par exemple. Verser la pâte et faire cuire 30 à 40min à 180°C.



Laisser tiédir avant de démouler, arroser du jus d’ananas et déguster froid.



A vos réserves, et à votre imagination ! J



BONUS : Sirop de caramel (nappage)



20ml vinaigre blanc, 125ml eau, 500g sucre, 25cl eau



Dans une casserole, faire chauffer le vinaigre, les 125ml d’eau et le sucre sans remuer. Pendant ce temps, faire bouillir les 25cl d’eau à part.



Quand le caramel est ambré, hors du feu, ajouter l’eau bouillante en faisant très attention aux projections, puis laisser refroidir avant de l’util