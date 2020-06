Des Apéricubes

Moelleux courgettes cœur Apéricubes® (6 parts)



2 œufs, 100g farine, 5ml levure chimique, 75ml lait à température ambiante, 50ml huile, 125g courgettes, 12 Apéricubes® (au parfum de votre choix !)



Battre les œufs en omelette, puis ajouter la farine, la levure, le lait et l’huile. Fouetter énergiquement.



Allumer le four à 180°C.



Laver soigneusement la courgette, puis la hacher au robot. Ajouter dans la préparation précédente en mélangeant bien l’ensemble.



Répartir dans 6 moules à moelleux. Ajouter sur chacun deux Apéricubes® débarrassés de leur enveloppe alu, les enfoncer pour que la pâte les recouvre.



Faire cuire 25min dans le four préchauffé.



Servir chaud avec une sauce fromagère (50ml de crème dans laquelle on fait fondre 12 Apéricubes® goût neutre puis que l’on fouette juste avant de servir), ou emporter froid en pique-nique !