Des Aubergines

Baba ganoush, ou caviar d’aubergine (2 parts)



1 aubergine, 4cc tahini (crème de sésame), 4cc huile d’olives, 8cc jus de citron, 2 pincées ail haché déshydraté, sel, poivre au goût



Couper l’aubergine en deux. Entailler la chair, puis enduire d’huile d’olives. Déposer sur une plaque et faire cuire 30min à 200°C : la chair doit être tendre et la peau sèche.



Enfermer l’aubergine juste sortie du four dans une boîte ou un sac plastique, puis laisser reposer toute la nuit. Au matin, la peau s’enlève toute seule !



Déposer la chair de l’aubergine dans un robot, mixer, puis ajouter le tahini, l’ail et enfin l’huile. Mixer de nouveau.



Ajouter le jus de citron cuillère après cuillère en goûtant pour vérifier l’acidité. Assaisonner si besoin, puis laisser reposer 4h au frais.



Verser un trait d’huile d’olive sur le dessus, et servir frais sur des tartines grillées, ou avec des bouchées de pain pita ou des bâtonnets crudités. Bon appétit !