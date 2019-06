Des Baumettes aux "Beaux mets"

Un restaurant éphémère s'est tenu entre mai et juin 2019 sur le site de Coco Velten à Marseille.

Son nom: "les beaux mets"!

Sa particularité: ce sont des détenus des Baumettes en voie de réinsertion, qui sont aux fourneaux.

L’expérience est unique en France et pourrait déboucher dès l’année prochaine sur un restaurant perpétuel au coeur même de la prison des baumettes.

Comment se passe ce retour à la liberté pour ces détenus qui ont connu l’enfermement? quelle formation ont-ils suivi? est-ce un moyen de lutter efficacement contre la récidive?

Un projet qui a vu le jour grâce à trois structures : "la table de Cana", "Marseille solutions" et la structure d'accompagnement vers la sortie des Baumettes.