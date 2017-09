Des dettes pour nos enfants

Une fois dépassé le quota de ressources renouvelables en un an par la Terre, nous vivons sur un emprunt biologique que nos enfants devront un jour payer…

De la dette nataliste à la dette financière

Nos ancêtres faisaient beaucoup d’enfants pour qu’ils s’occupent d’eux plus tard. Aujourd’hui, nous avons remplacé cette dette nataliste par une dette financière, reportée sur nos enfants.

« Nous vivons sur le dos de nos enfants »

La gériatrie et la cancérologie dépensent des fortunes en carbone et en euros pour gagner quelques jours de vie individuelle au détriment de la protection maternelle et infantile. La machinerie diagnostique irradie de rayons X, bien plus que nos centrales nucléaires. La gabegie pharmacologique pollue l’eau. Par conséquent, même pour la santé, nous vivons sur le dos de nos enfants.

Reste à espérer que le sucre et les perturbateurs endocriniens ne sous stérilisent pas !

Sinon, la médecine devrait encore suppléer notre procréation défaillante…