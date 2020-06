Clafoutis pour fruits juteux (12 parts)



500g de fruits juteux (cerises dénoyautées, poires, abricots bien mûrs…), 250g farine, 100g de sucre (ou plus selon l’acidité des fruits : on peut aller jusqu’à 200g de sucre pour des abricots, par exemple), 1 sachet de sucre vanillé, 1/2l de lait



Clafoutis pour fruits fermes (12 parts)



300g de fruits fermes (abricots à point, pommes, bananes…), 500g farine, 100g de sucre (ou plus selon l’acidité des fruits), 1 sachet de sucre vanillé, 5 œufs, 1l de lait



Le procédé est le même : mélanger la farine et les sucres, puis ajouter les œufs, bien mélanger. Délayer petit à petit avec le lait tout en mélangeant au fouet.



Dans un plat beurré, déposer les fruits lavés, coupés et dénoyautés si besoin, puis verser l’appareil par-dessus. Faire cuire 30min à 240°C en vérifiant la cuisson : prolonger si cela reste trop liquide ! Laisser refroidir avant de servir.