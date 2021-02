Des guides Grand Est pour s'orienter après le collège et le lycée

La région Grand Est diffuse actuellement des guides numérique et papier pour aider les jeunes collégiens ou lycéens à mieux connaitre l'offre de formation de notre région. Clémence Nowak, cheffe du service orientation à la région nous présente ces guides et quelques projets en développement, à retrouver sur le site référence : https://www.orientest.fr/

Nous accueillons également Catherine Zuber, élue régionale, présidente de la commission "engagement et citoyennetéé. Cette dernière nous présente la démarche participative qui a été appliquée à la création de ces guides, à travers la consultation sur https://www.maregiondemain.fr/