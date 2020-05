Des patates douces

Gâteau de patates douces (6 parts)



1kg de patates douces, 1 boîte de lait de coco, 1/3 boîte de lait concentré sucré



Eplucher et cuire les patates douces à l’eau, puis mixer avec le lait concentré sucré et le lait de coco. Verser dans un moule rond (en silicone si vous avez, c’est le plus facile pour l’étape suivante), puis réserver au congélateur pendant au moins 4h.



Au début du repas, sortir du congélateur et démouler sur un plat. Laisser à température ambiante le temps du repas. Au moment de servir, verser un coulis au chocolat sur le gâteau, puis déguster !



Cette recette est une des recettes fétiches de ma belle-mère, qui a accepté de la partager avec vous. Qu’elle soit ici remerciée !