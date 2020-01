Discrimination et harcèlement: thèmes de réflexion au Lycée du Mirail

Mme LLesta, professeur d'histoire et géographie anime l'atelier "discrimination et harcèlement" avec des lycéens. Avec l'aide d'une philosophe, d'un coach comportementaliste et d'un spécialiste de la médiation, les élèves vont devenir tuteurs des plus jeunes afin de combattre ces fléaux que sont le harcèlement et la discrimination.