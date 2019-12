Dispositif Territoire Zéro chômeur Longue Durée à Joucques

"Territoire Zéro Chômeurs Longue durée", ce dispositif est depuis 3 ans expérimenté sur certains territoires.

La commune de Jouques, 4 800 habitants, s'est lancée dans ce projet qui permet à des chômeurs de retrouver du travail , et aussi leur dignité.

Entreprise à But d'Emploi (EBE), ELAN JOUQUES, qui est présidée par Evelyne Juignet, conseillère municipale, a créé diverses activités : tourisme, recyclerie, atelier bois, multiservices, et engagé plus d'une quarantaine de salariés.



On en parle avec Evelyne Juignet, Ludwig Rouault, directeur d'Elan Jouques et Marie-Mathilde Moenard, Directrice générale des services de la ville de Jouques.