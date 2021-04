Dominique Hutin : le gouteur de Loire(s)

A l’instar d’un certain Obélix ? Dominique Hutin est tombé tout petit dans une barrique de vin de Loire.

Le chroniqueur de la dominicale franceinterienne On va déguster a fait du vin sa quasi religion. Il est aussi connu comme un défenseur du cidre artisanal, et tout particulièrement celui de son Cotentin. Merci donc à Dominique Hutin d’avoir quitté sa plage et son transat pour rejoindre le studio de RCF Caen afin d’évoquer sa Loire viticole idéale.