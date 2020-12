Donne-moi des ailes…



Cette chronique sera sous le signe du Cinéma !

Pour tous ces films qui font du bien, à regarder un soir d’automne ou un dimanche de confinement.



Il y a quelques semaines, mes enfants sont revenus de la médiathèque avec plein de livres et quelques DVD.

Parmi les DVD, il y avait ce très beau film de Nicolas VANIER : « Donne-moi des ailes ».



CLAP ! - Moteur ! Ça tourne !

Il était une fois un ado de 14 ans, un peu trop scotché à ses écrans.

C’est le temps des vacances, il atterrit chez son Père qu’il n’a pas vu depuis bien longtemps et qui est passionné par une espèce d’oies sauvages en voie d’extinction.

Prêt à tout pour les sauver !

CLAP - Coupez !



Vous imaginez le décalage ?!

Passer du canap’ aux grands espaces ?

De la solitude à la compagnie paternelle ?

De tapoter la manette à courir avec les oies en pleine nature ?

Dépaysement garanti ! Vous regarderez.



Et, comme nos enfants ne se lassent pas de belles images… deuxième séance !

« Donne-moi des ailes… »

Revoir ce film m’inspire…

Quel message pourrais-je partager ?

Comment nous, parents, donnons-nous des ailes à nos enfants ?

C’est bien là le sens du mot éduquer : guider au dehors…



Alors voilà mes enfants… ce message pour chacun de vous…



Dans la vie…

Il y a ceux qui vous diront quelles études sont les meilleures, quel travail faire absolument…

Ceux qui vous montreront un seul chemin bien bordé, bien nivelé, pas trop risqué…

Ceux qui vous diront qui aimer, comment les aimer, pourquoi les aimer…

Ceux qui voudront anéantir votre confiance et briser vos espoirs…

Ceux qui voudront faire de vous des petits « eux-mêmes » …

Ceux qui disent beaucoup et qui, finalement, font bien peu…

Ceux qui sont prêts à tout pour être les seuls et uniques à suivre…

Ceux qui précautionnent tout, qui ont peur de tout, peur des autres…

Ceux qui ne voient plus la valeur des choses, des éléments… la valeur de l’humanité…



Ceux-là, sans forcément le vouloir, vous couperont les ailes…





Oui mes enfants !

Et, dans la vie …

Il y a ceux qui auront à cœur de vous partager leurs savoirs pour nourrir humblement vos capacités et vos compétences…

Ceux qui marcheront à côté de vous, en vous laissant explorer, débroussailler et tracer votre chemin…

Ceux qui vous aiment et sauront vous dire : Toi aussi « Aime ! et fais ce que tu veux… »

Ceux qui sauront être là, au bon moment, sans rien dire, les yeux plein d’espérance…

Ceux qui témoigneront de leurs aventures et sauront croire en vos rêves…

Ceux qui sauront vous dire qui aller voir et qui vous laisseront toujours le choix…

Ceux qui vous montreront sincèrement qu’au-delà des difficultés et des souffrances, la vie est belle…

Ceux qui cherchent la vérité, qui tendent la main, qui voient le bon en chacun…

Ceux qui, devant vous, font vivre la Liberté, l’Egalité, la Fraternité…

Ceux qui, par leurs images, leurs musiques, leurs voix, leurs mots subliment les beautés du monde et de l’Humanité…

Ceux qui donnent et donneront tout … jusqu’à leur vie… pour vous…

Ceux-là, mes enfants, ils vous donneront des ailes…