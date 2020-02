En direct du salon des vins de Loire : Les atouts des vins de Loire

Leur diversité et leur bon rapport qualité prix hissent progressivement les vins de Loire sur le haut du podium. C’est ce que nous confirment nos invités, Jean-Claude Bonnaud, journaliste et écrivain du vin, Laurent Menestreau, président de la fédération viticole Anjou-Saumur, et Jérôme Billaud, caviste à Amboise, depuis le salon des Vins de Loire d’Angers.