Entre travail et maladie, la galère des demandeurs d'asile

Arrivés d'Albanie il y a 7 ans, Herald et Herissa, malgré de nombreuses promesses d'embauche et contrats de travail, doivent quitter la France. Pourtant Herald est malade et ne peut être soigné en Albanie.



Ils viennent témoigner de leurs galères mais aussi de l'accueil qu'ils ont vécu à Bourges et de la générosité des associations d'aide aux migrants.