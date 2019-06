ESPRIT NUMERIQUE - 1 juillet 2019 à 12:25

Le numérique fait partie intégrante de nos vies et les chrétiens on toute leur place à y prendre. L'émission Esprit de web a pour but d'informer les gens au sujet des différentes initiatives numériques spirituelles qui voient le jour. L'émission a aussi pour objectif de donner aux gens des conseils en communication web afin de les aider dans la maîtrise de leur image sur Internet, ainsi que celle de leur paroisse et mouvements