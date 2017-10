Être juré en cour d'assises, ce qu'il faut savoir

Le jury populaire de cour d'assises est un ensemble de citoyens choisis par tirages au sort. Les citoyens qui sont amenés à faie partie de ce jury vivent une expérience parfois difficile mais concrète, de la démocratie. Ce qu'a pu observer Célia Gissinger-Bosse, auteure de "Être juré populaire en cour d'assises - Faire une expérience démocratique" (éd. Le Bien commun).



Qui peut être juré?

Pour être juré, il faut avoir plus de 23 ans, être de nationalité française et inscrit sur la liste électorale et ne pas être en incapacité avec la fonction du juré: avoir un casier judiciaire vierge ou être magistrat, membre du gouvernement ou agent public.



Comment sont choisis les jurés?

La sélection des jurés se fait par tirage au sort. Si vous recevez une lettre de votre mairie vous informant que vous êtes mobilisable, rien ne dit que vous serez effectivement amené à siéger. Il faut encore passer deux filtres: un premier tirage au sort effectué au niveau du département, puis un autre qui désigne les 40 jurés (et 12 suppléants) qui sont retenus pour une session.



peut-on refuser d'être juré?

En principe, il est impossible de refuser d'être juré. Seuls cas de dispense admis: avoir plus de 70 ans, ne plus habiter le département où se déroule l'affaire, avoir déjà été juré dans le même département au cours des cinq dernières années, ou être atteint d'une maladie grave (justifiée par un certificat médical) incompatible avec le rôle de juré (surdité, impossibilité de rester assis longtemps…). Tous les renseignements sont publiés sur le site du ministère de la Justice.