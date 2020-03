Faut-il privilégier le circuit court, l'agriculture raisonnée ou le bio?

"DEMAIN JE M'Y METS", UNE CHRONIQUE À RETROUVER DANS L'ÉMISSION COMMUNE PLANÈTE - Commune Planète, c'est la nouvelle émission d'écologie sur RCF. Un rendez-vous hebdomadaire proposé par Anne Kerléo à découvrir dès ce vendredi 10 janvier 2020.

Du champ à l’assiette, le bio est véritablement entré dans le quotidien des Français. L’année dernière, ils sont neuf sur 10 a en avoir consommé dont une large majorité régulièrement**. Faut-il y voir la conséquence d’une prise de conscience collective ? Pas si certain ! Si l’objectif de "la bio" est la préservation de l’environnement, les motivations des fervents restent la préservation de la santé, le goût et la qualité. Sauf que parfois les produits bio font le tour du globe avant de rejoindre nos assiettes, ce qui semble pour le moins contradictoire.

L’agriculture locale quant à elle, est produite, certes à deux pas de chez nous, mais ne garantit pas l’absence de pesticides. Un dilemme apparaît lorsqu’il faut choisir entre un produit bio importé et un produit local conventionnel. Manger local : oui ! Surtout si vous cherchez à avoir un impact économique et social. Car quand on achète en circuit court, il y a souvent plus de marge pour les agriculteurs et ça permet aussi de recréer du lien dans les territoires. Acheter des produits locaux peut donner l’impression de manger durable… mais ce n’est parfois qu’une impression.

Le "local" n’est pas un signe de qualité ou d’écologie en soi. Bien sûr diminuer le transport est bénéfique pour la planète. Mais ce n’est qu’une petite partie du problème… Parce ce qui pèse le plus, à hauteur de 50% environ, c’est la façon dont la parcelle est cultivée : en bio, elle émet moins de gaz à effet de serre qu’en conventionnelle. Heureusement, certains agriculteurs locaux font un usage modéré des pesticides sans pour autant afficher un label. On parle alors d’agriculture raisonnée, mais celle-ci n’est pas encore encadrée. Alors même que l’on donnerait le Bon Dieu sans confession à notre petit producteur de carottes bien terreuses, au fond… que savons-nous de sa façon de produire ? La France est le 7e pays utilisateur de pesticides au monde et je ne crois pas qu’ils soient moins dangereux quand ils sont utilisés près de nous. Je ne peux que vous inciter à vous renseigner.

La clé c’est d’entamer le dialogue avec curiosité pour faire le choix qui vous correspond :

1. Sur le marché, apprenez à reconnaître les vrais producteurs : leurs étalages sont en général moins variés car ils suivent les saisons ;

2. Abordez avec eux leurs méthodes de travail ;

3. S’il vous a convaincu, emballé c’est pesé, tendez-lui votre panier !

Conclusion : consommer bio ET local c’est l’idéal pour prendre soin des Hommes et de la planète. Mais ce n’est pas accessible à tous et j’invite donc chacun à interroger le sens de sa consommation et de ce qui lui semble juste. Dans tous les cas, gare à trop de rigidité dans l’assiette ! Ma recette pour cela : une saine curiosité, une pincée d’esprit critique, une bonne dose de bon sens et beaucoup de gourmandise !