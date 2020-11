Fédérer, un métier à temps plein

Vous pensez que vigneron est un métier complexe ? Notre invité ne vous décevra pas. Vigneron et président de la fédération viticole de l’Anjou et de Saumur, Laurent Menestreau en connait tous les méandres et les ressources. La valorisation de ces dernières le pousse constamment à innover avec des confrères pour que le vin garde toute la place qui lui est due.