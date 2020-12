FOIE GRAS AU VIN ROUGE : 1 lobe de foie gras déveiné Mélange 5 épices 1l de vin rouge Fleur de sel, poivre 1 bâton de cannelle • Assaisonner le lobe (7g de sel, 1g de poivre environ). Filmer le lobe en forme de gros cylindre. • Mettre à chauffer le vin, la cannelle et les 5 épices. Laisser frémir 5 à 7 min. • Plonger le foie et laisser refroidir en dehors du feu. Une fois refroidi, enlever le film et laisser encore 1 nuit dans le vin. • Égoutter le foie, couper en tranche de 1 cm environ. Servir avec une pincée de fleur de sel et poivre du moulin. Accompagner de tranches de pain grillé. Astuce : Le vin peut servir à faire une compotée d’oignons qui accompagnera à merveille le foie gras.