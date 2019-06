Force femmes, une aide pour les femmes au chômage après 45 ans.

Trouver un emploi après 45 ans, pas simple! et ça se complique encore plus quand on est une femme!

C’est là qu’intervient Force Femmes.

L’association aide ces femmes à retrouver le chemin de l’emploi et les accompagne dans leurs démarches.

Créée, il y a 14 ans, Force femmes a ouvert une antenne à Marseille en septembre 2018.

Comment se passe ce retour à l’emploi pour ces femmes de plus de 45 ans ici à Marseille et dans les Bouches du Rhône?

Quels freins rencontrent-elles?

Nous en parlons avec Camille JEAN, responsable territorial du développement Sud de Force Femmes ainsi qu'Isabelle et Sylvie, toutes deux, accompagnées par Force Femmes.