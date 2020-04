Tartines fromagères (4 parts) - proposition d'Alexis



Vos restes de fromage (jusqu’à 100g), 200ml de lait, 20g beurre, 2cs farine, poivre et muscade.



Enlever les croûtes, puis faire fondre le fromage coupé en petits morceaux dans le lait. Ce lait bien salé servira à réaliser une béchamel :



Dans une casserole, faire fondre le beurre, puis ajouter la farine et mélanger rapidement. Verser le lait tout en remuant, puis laisser cuire à feu doux sans cesser de fouetter la préparation. Assaisonner de poivre et muscade à votre goût.



Quand la béchamel est assez épaisse (elle fait presque bloc), dresser joliment (à la poche à douille par exemple) sur des tranches de pain grillé, puis faire gratiner au four avant de servir sur une salade.



Pâte molle, pressée ou cuite, persillé, vache, chèvre ou brebis… Peu importent la quantité et le style de fromages, ça marche avec tout ce que vous avez !