Galette des rois fourrée à la crème d'amandes

Galette des rois fourrées à la crème d’amandes



INGREDIENTS :



2x200 gr de pâte feuilletée

1 fève en porcelaine

1 jaune d’œuf

Sucre glace



Pour la crème d’amandes :

75 g de beurre mou

75 g d’Amandes en poudre

2 jaunes d’œufs

1 cuillère à soupe de fécule de pomme de terre

1 cuillère à soupe de fleur d’oranger (facultatif)



Préchauffez votre four à 240° ou thermostat 8 .

Nous allons commencer par préparer la crème d’amandes.

Travaillez le beurre à la cuillère en bois pour le réduire en crème, ajoutez-y la poudre d’amandes, le sucre, battez bien tout en incorporant le jaune d’œuf, fécule, l’eau et la fleur d’oranger.

Aplatissez une à une vos pâtes feuilletées pour en découper deux grands rond de tailles identiques.

Vous pouvez utiliser une grande assiette pour le gabarit.

Sur l’une des pâtes étalez votre pâte d’amandes en laissant un bord de 2 cm environ et posez votre fève.

Mouillez les bords de la pâte puis la recouvrir du second disque. Bien pincer les deux bords pour les souder ensemble.

Faire de légères entailles entrecroisée sur le dessus pour faire des dessins. Prenez le jaune d’œufs préalablement mélangé a un peu d’eau et badigeonner le dessus de la galette avec un pinceau.

Mettez la galette au four durant 10 minutes. Ensuite réduire la température sur le thermostat 6 ou 180 degrés et poursuivez la cuisson de 25 à 30 mn.

Sortez la galette du four et élevez la température au maximum. Poudrez uniformément votre galette de sucre glace et faites caraméliser de 3 à 5 mn dans le four très chaud.

Servir tiède !