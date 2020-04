Garder la forme pendant le confinement avec des activités physiques pour tous

EPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : VOUS AVEZ LA PAROLE - Pour répondre à vos questions, vous permettre de témoigner ou de proposer des initiatives solidaires, RCF accorde désormais une large place à la libre antenne : chaque matin, du lundi au vendredi, de 9h à 10h, avec PRENEZ SOIN DE VOUS, animée par Melchior Gormand en direct. Et chaque soir de 21h à 22h, CULTIVONS NOS LIENS, par Anne Kerléo, Véronique Alzieu et Bénédicte Draillard.

On peut tous, à notre niveau, faire des exercices pour maintenir la forme pendant cette période sédentaire. C'est ce qu'affirme Héloïse Boissinot, professeur en activités physiques adaptées à Strasbourg pour l'association Siel Bleu, qui œuvre pour "la prévention santé et l’amélioration de la qualité de vie des personnes fragilisées".



prévenir L'impact négatif du manque d'exercice

Pour Héloïse Boissinot, il est clair que l'arrêt de la marche et des activités quotidiennes provoquent "une perte de la masse musculaire". Ce qui peut, alors, avoir une influence sur le moral, car "l'activité physique libère des endorphines, c'est-à-dire les hormones du plaisir". Le confinement peut par ailleurs générer de l'anxiété.

Pour les personnes les plus fragiles, on peut craindre une perte d'autonomie : "Il est donc indispensable de trouver un rythme de remise en forme, et il existe plein de solutions pour bouger au quotidien." Ces solutions sont aussi un moyen de recréer un lien social : on peut bouger à plusieurs grâce aux cours de remise en forme donnés par Siel Bleu.



réaliser des petits exercices physiques au quotidien

Tiphaine, auditrice de RCF, raconte : "Je n'ai pas d'enfants, je fais du sport avec mon mari : un peu de badminton dans un petit terrain derrière chez nous. Nous avons aussi un tapis de sol sur lequel nous faisons des exercices en regardant des vidéos sur internet." La situation de Tiphaine est très avantageuse, avec son mari ils peuvent s'entraider, la présence d'un jardin facilite aussi les activités.

Mais comment faire lorsqu'on est seul chez soi, sans coin de verdure pour pratiquer du sport ? Pour Héloïse Boissinot "il faut exploiter des petits moments du quotidien", comme "lever un pied puis l'autre pendant le brossage des dents". Ou encore, suggère une autre auditrice de RCF, au réveil, on peut s'étirer en ramenant un genou vers la poitrine.

"On peut se remettre en forme sans équipement, maintient Héloïse Boissinot, il suffit de faire de la place autour de soi, on peut se servir même d'un manche à balai pour faire des exercices d'équilibre. Avec le matériel domestique, on peut fortifier tous les groupes musculaires, et le tapis n'est pas nécessaire !" Conseil pour trouver la motivation nécessaire : prendre le temps de choisir la bonne musique - et le bon rythme - qui accompagnera vos efforts !



Des exercices pour les personnes à mobilité réduite

Pour les personnes à mobilité réduite, l'association Siel Bleu propose des exercices de souplesse tous les jours à 14h sur Facebook.