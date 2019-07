Gratin de légumes

Ingrédients:

750g de légumes de saison coupés ( courgettes, brocolis,choux-fleurs etc...)

250 g de haricots verts

250 g de maîs en conserve égoutté

60 g de pain dur

80 g de parmesan rapé

1 oignon blanc

3 gousses d'ail

12 cl de bouillon de légumes

2 oeufs

25 cl de crème épaisse

Persil et ciboulette

2 tranches fines de jambon ( facultatif )

8 cl d'huile d'olive

40 g de beurre

Poivre

Réalisation:

Beurrer un plat à gratin. Mixer le pain pour obtenir de la chapelure.

Mélanger avec le parmesan râpé. Réserver et préchauffer votre four à 210 °.

Peler l'oignon, l'ail et les hacher fins. Les faire revenir cinq minutes dans l'huile d'olive.

A jouter tout les légumes, le bouillon et laissez cuire trois minutes sur feu vif. Ajuster l'assaisonnement à votre goût. Transférer le tout dans un plat à gratin.

Fouetter les œufs et la crème, ajouter le basilic et la ciboulette hachés.

Ajouter le jambon coupé en petits dés (facultatif)

Verser sur les légumes et mélanger. Recouvrer de chapelure au parmesan et faîtes gratiner durant une dizaine de minutes.

Hummmm un délice !