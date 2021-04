"Habitat et humanisme",c'est l'aide au logement et à l'insertion

L'association " habitat et humanisme" du Vaucluse est une entité qui a été créée en 2015. Elle appartient à la fédération nationale dont le siège social est à Lyon et qui est forte de 64 associations départementales.

Michèle Rul et Jean-Luc Mouly, qui sont les deux personnes participant à cette interview, sont des bénévoles très investis dans l'association vauclusienne.

Madame Rul qui est en charge plus particulièrement des relations avec les bailleurs évoque les conditions qui permettent à un propriétaire de signer un bail avec " habitat et humanisme".

D'autre part, Jen-Luc Mouly dont la mission est surtout auprès de l'accompagnement des locataires, insiste sur le fait que si le logement est important, l'association a également pour vocation l'accompagnement des locataires dans leur insertion ou leur réinsertion dans le monde professionnel et social.