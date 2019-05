Handivers Horizons et son festival "Horizons Décalés"

10 ans d'existance cela se fete.

HandiVers HORIZONS association de Verquières dans les Bouches du Rhone propose tout au long de l'année à des personnes ayant un handicap de voyager, s'évader, et de découvrir d'autres richesses, et se rendre compte que malgré le handicap, c'est possible.

Chaque année un festival a lieu et cette année c'est le 1° Juin.

C'est le "JOURNEE HORIZONS DECALES"