Velouté de maïs (4 parts)



250g tomates, 1 petit boîte de maïs, 1 poivron jaune, ½ boîte de haricots blancs, 2CS vinaigre, 2CS huile d’olives, 1CS jus de citron, sel, poivre, piment



Mixer ensemble les tomates, le maïs et le poivron jusqu’à obtenir une crème homogène. Ajouter les haricots blancs et le vinaigre, mixer de nouveau. Selon votre goût, ajouter sel, poivre et/ou piment, mixer de nouveau. Ajouter l’huile et mixer de nouveau. On obtient une texture veloutée. On peut passer ce velouté froid au chinois (c’est une passoire fine) pour enlever les petites peaux peu agréable sous la dent.



Réserver au froid au moins 30min avant de servir.



Curry d’agneau aux haricots blancs (4 parts)



1kg épaule d’agneau, 2 yaourts nature, 2CS curry en poudre, 2 gousses d’ail pressées, 1 jus citron vert, 2 oignons hachés, 3 tomates pelées, 400g haricots blancs égouttés, 1 pincée piment



Dans un grand saladier, mélanger les yaourts, le curry, l’ail et le jus de citron vert. Y ajouter la viande coupée en cubes, bien mélanger pour enrober chaque morceau. Filmer et laisser mariner pendant 1h au frais.



Dans une grande cocotte, faire chauffer 2CS huile, y faire revenir l’oignon puis ajouter la viande. Faire dorer de tout côté pendant 5min, puis ajouter la marinade, les tomates pelées coupées en dés, les haricots blancs et une pincée de piment. Couvrir et laisser mijoter 1h à feu doux. Servir chaud avec qques feuilles de coriandre fraîche.