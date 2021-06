Insertion professionnelle et éducation : le rôle des régions et départements

Les régions et départements, au service de l’éducation

Les régions et départements ont un rôle essentiel à jouer dans l'éducation des jeunes. Leur principale mission concerne la construction et l'entretien des établissements scolaires. Les départements s’occupent des collèges, et quant aux régions, elles ont à gérer les lycées. Mais le bâti n’est pas leurs seules actions, les régions ont également des compétences en matière d’orientation et de formation professionnelle ainsi que la possibilité d'allouer des dotations d’accompagnement aux établissements scolaires. Un autre aspect de la fonction des régions, concerne les cantines scolaires qui amorcent leurs transitions pour des repas plus sains et respectueux de l’environnement. "D’ici 2022, les cantines scolaires devront proposer aux étudiants 20% de bio et 50% d’aliments issus d’une production locale", rapporte Florent Marin, proviseur du lycée Christian Bourquin à Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales



La crise sanitaire face à l’accompagnement educatif

La crise sanitaire a secoué le secteur éducatif poussant les régions et départements à mettre en place des aides de différentes formes. "Il y a eu de gros efforts de la part des collectivités ainsi qu’une vraie volonté d’accompagner les élèves en fournissant des masques, du gel, des signalétiques", explique Florent Marin, en précisant que "les régions ont répondu à un double objectif, le premier étant de ne pas accentuer les inégalités ainsi que de permettre une continuité des enseignements". Malgré les efforts régionaux, le taux de décrochage scolaire s'est intensifié déplore Clotilde Valter, vice-présidente de l’Union nationale des missions locales, et présidente de la mission locale de Lisieux, dans le Calvados : "on a reçu un nombre de jeunes bien supérieur aux années précédentes".



Les régions, actrices de l’orientation professionnelle

Un rôle plus méconnu des régions est leur compétence dans l’orientation des jeunes. Elles accompagnent les jeunes dans le début de leur carrière professionnelle. Mais une une grande partie de l’orientation reste le rôle des lycées "la région a des compétences en terme d’orientation, mais le gros du travail se fait en lycées avec les conseillers et les enseignants, mais les salons et brochures de la région servent souvent de base". Mais la tâche des régions ne se limite pas à de l'informatif, elles agissent également pour l’apprentissage. Par exemple, une région peut grâce à des fonds financiers inciter à la création d’un CFA dans certaines zones. D'autres aides peuvent également être proposées : "Certains jeunes qui reprennent un apprentissage n’ont parfois pas les moyens pour vivre, la garantie jeune est là pour les aider" souligne Clotilde Valter.