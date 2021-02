Interloire, éclaireur des vins de Loire ?

Vigneron à Choussy dans le Loir-et-Cher, Lionel Gosseaume est depuis peu président d’Interloire, lieu de rencontre et de travail de la viticulture et du négoce. Face à lui, et à ses partenaires, un objectif : porter haut les vins du Val de Loire et slalommer entre des enjeux aussi divers que les conséquences de la pandémie, l’accroissement des exportations ou le changement climatique.