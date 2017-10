Je déménage, comment bien m'organiser?

Chaque année, 2,5 millions de Français changent de domicile. Mobilité professionnelle, divorce, mariage… les raisons sont nombreuses et les déménagements plus fréquents qu’autrefois. Un événement facteur d’anxiété pour 76% des Français. Il serait même la troisième cause de stress, après le deuil et le licenciement. Mais il existe des solutions pour déménager sans trop d'inquiétude.



Y a-t-il un bon moment pour déménager?

Oui, il existe bien une période idéale pour déménager! Olivia Le Guyader conseille d'éviter de déménager pendant les vacances scolaires ou entre les fêtes de fin d'année. "En cette période de taxe d'habitation, beaucoup de déménagements de font en fin d'année, ce sont des périodes très chères." De même, il est recommandé d'éviter les débuts et fin de semaine.



Faut-il passer par un déménageur professionnel?

Un déménagement effectué par des professionnels, cela a un coût. Que l'on soit seul à déménager ou accompagné de sa famille, il faut compter entre 500 et 5.000 euros. Beaucoup font le choix de faire appel aux amis et à la famille. Si vos proches sont toujours là pour vous aider, pensez toutefois à les prévenir si vous avez beaucoup de meubles ou si vous n'avez pas d'ascenseur! Faire appel à des professionnels présente de nombreux avantages: c’est souvent plus simple et plus efficace.



déménagement: Quelles démarches administratives?

Vu le nombre important de démarches administratives à effectuer, on se dit qu'il est essentiel de bien anticiper son déménagement. Résilier son bail immobilier, fixer la date de l'état des lieux, vérifier auprès de la CAF que l'on bénéficie de la prime de déménagement, résilier tous les abonnements: électricité, gaz, téléphone, carte grise... "Pour un Français sur deux les démarches administratives est le facteur numéro un de stress pendant un déménagement."