Jeunes, chrétiens, et à vélo : le pélé VTT (1/5)

En l'an 2000, deux jeunes prêtres du diocèse de Cahors créait le concept de pélé VTT pour les jeunes de 11 à 15 ans.

Un concept qui au fil des ans s'est exporté dans d'autres diocèses français.

Pour le diocèse de Lyon, la 8 édition vient d'avoir lieu du 17 au 21 août dans la région de Roanne, au nord de la Loire.

Chaque jour, 83 collégiens - garçons et filles - répartis en 7 équipes - ont parcouru entre 15 et 25 kilomètres.

Avec eux, pour les accompagner spirituellement, assurer la logistique, la sécurité, les repas : des lycéens, des adultes de 18 ans à près de 80 ans, des prêtres, des séminaristes et des religieuses... en tout, près d'une centaine de bénévoles.

Dans ce premier épisode, Didier Rodriguez vous propose d'entendre le Père Frédéric de Verchère, le GGG (écoutez l'interview pour comprendre ce que cela veut dire) qui a lancé le pélé VTT en 2013.

Malgré les contraintes liées au Covid, l'enthousiasme des jeunes était bien au rendez-vous sur les routes du roannais.