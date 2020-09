Jeunes, chrétiens et à vélo : le pélé VTT dans le Roannais (4/5)

Les participants au pélé VTT viennent d'un peu partout dans le rhône et le roannais et même d'ailleurs. Certains jeunes arrivent avec un frère ou une soeur. Et parfois, les parents se joignent à eux.

Sabine et Xavier Vignon et leurs trois enfants : Albane (18 ans), Paul (16 ans) Jean (12 ans) ont vécu le pélé VTT ensemble. Une belle expérience pour cette famille lyonnaise dont les origines familiales sont dans la région roannaise.