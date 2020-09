Jeunes, chrétiens et à vélo : le pélé VTT dans le Roannais (5/5)

Après cinq jours à pédaler, à prier, à échanger, à partager, à s'entraider, à s'amuser, à bien manger et près de 150 kilomètres parcourus, c'est la joie qui se lit sur tous les visages et qui s'exprime dans les témoignages de Brieuc, Pauline et Claire qui ont pédalés avec leurs équipes et accompagnateurs; et Quentin, du staff des lycéens chargés d'un partie de la logistique du pèlerinage.