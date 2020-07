L’accès à la culture pour sortir de l’exclusion sociale

La culture est un moyen de sortir de l’isolement que connaissent certaines personnes qui ont connu l’échec scolaire puis professionnel .

L’association CULTURE DU CŒUR 84 et Cathie BOUBILA ,sa directrice, ont la vocation de donner à celles-ci les moyens d’assister à des représentations d’une part , mais ,et ceci est encore plus important, de susciter le désir de faire et de créer .