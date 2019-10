L'achat sur plan : quels avantages ? Quels pièges éviter ?

Vous avez enfin trouvé le programme immobilier qui vous convient : félicitations ! Toutefois, il vous faudra faire preuve de patience avant d’y poser vos valises et surtout de vigilance au moment de réserver le bien, comme après sa livraison. On en parle avec Me Clémentine Delafontaine, de la Chambre des Notaires des Savoie.