L'AOC Savennière ou l'autre idée du paradis

Une géologie qui a préféré le beurre salé de la Bretagne voisine au bassin parisien, sans oublier un climat qui, bien que sujet à quelques caprices, n’en reste pas moins bienveillant, telle est l’AOC Savennières et ses vignes de chenin donnant de grands blancs secs et de jolis moelleux. Laissons Damien Laureau nous décrire ce petit coin de paradis penché sur la Loire. Il y est vigneron et co-président de l’appellation.